Hiv: Bartalesi, 'invecchiamento popolazione con Hiv: più del 30% è over 50'

"Il progetto mostra che la popolazione con Hiv sta invecchiando: più del 30% di queste persone, infatti, è over 50. Tra questi vi è inoltre un'incidenza di sindrome ansioso-depressiva molto elevata. La valutazione sulla sedentarietà, che verrà fatta con la collaborazione dei medici di medicina dello Sport, consentirà la creazione di un programma personalizzato, a cui affiancheremo una rivalutazione della terapia". Sono le parole di Filippo Bartalesi, Azienda Usl Toscana Centro - ospedale Santa Maria Annunziata Soc Malattie infettive I di Bagno a Ripoli (Fi), oggi a Verona, all'evento Rhivolution day durante il quale sono stati consegnati i premi legati al bando Rhivolution in care, promosso dalla farmaceutica Viiv per sostenere le iniziative innovative suggerite da da istituzioni o associazioni pazienti nell'ambito del contrasto all'Hiv.