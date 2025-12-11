circle x black
Hiv: Cattelan, 'con ambulatorio massima privacy e mantenimento successo virologico'

11 dicembre 2025 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vogliamo istituire un ambulatorio flessibile, accessibile nelle fasce orarie serali, per permettere alle persone con infezione da Hiv di accedere al centro e ricevere la terapia long acting. Speriamo in una grande risposta da parte delle persone con infezione da Hiv, che in questo modo possono seguire la terapia preservando la massima privacy, evitando qualsiasi ulteriore stigma e continuando a mantenere il successo virologico, fondamentale per la loro vita". Lo ha detto Annamaria Cattelan, direttrice Uoc Malattie infettive e tropicali, Aou di Padova, intervenendo, oggi a Verona, all'evento Rhivolution day durante il quale sono stati consegnati i premi legati al bando Rhivolution in care, promosso dalla farmaceutica Viiv per sostenere le iniziative innovative mosse da istituzioni o associazioni pazienti nell'ambito del contrasto all'Hiv.

