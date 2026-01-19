circle x black
Cerca nel sito
 

Hiv, oggi a Bari incontro su terapie long acting e prevenzione

Promosso da Regione Puglia e Simit

- FOTOGRAMMA
- FOTOGRAMMA
19 gennaio 2026 | 13.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Cosa occorre per implementare l'innovazione nella pratica, al fine di rispondere alle sfide odierne che la gestione dell'Hiv ci pone nella quotidianità? Si svolge oggi a Bari presso il Palazzo della Regione Puglia l'ultimo appuntamento del progetto regionale 'Hiv e terapie long-acting: un passo verso infezioni zero', promosso da Regione Puglia con il patrocinio della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e organizzato da Sanitanova. L'incontro conclusivo sarà dedicato alla definizione di elementi operativi per rendere le strategie integrate long acting realmente fruibili per le persone con Hiv e per chi voglia prevenire l'infezione. E' infatti prioritario ridurre sempre più il virus circolante - ricorda una nota - intervenendo su popolazioni specifiche al fine di garantire l'aderenza necessaria alla terapia, in ogni ambito.

La combinazione tra innovazione terapeutica nel trattamento e nella prevenzione - si legge - rappresenta oggi un modello evoluto di sanità pubblica: le terapie long acting, grazie alla somministrazione controllata e meno frequente, favoriscono una maggiore aderenza terapeutica e riducono l'impatto quotidiano della malattia agendo così direttamente sulla riduzione dello stigma derivante dalla visibilità, di modo da avvicinarsi all'obiettivo 'infezioni zero'. Il programma del 19 gennaio prevede relazioni epidemiologiche e cliniche, la presentazione di best practices regionali, un confronto tra stakeholder istituzionali, professionisti sanitari e associazioni, oltre a una tavola rotonda dedicata ai modelli integrati di prevenzione e trattamento. L'obiettivo è definire una road map condivisa per il sistema sanitario pugliese, capace di rispondere in modo strutturato e sostenibile alle sfide poste dall’Hiv.

L'evento è rivolto a infettivologi, direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, dirigenti delle Asl e delle aziende ospedaliere, farmacisti, decisori istituzionali e associazioni di pazienti, confermando il valore del dialogo multidisciplinare come elemento centrale per l'innovazione dei servizi sanitari regionali. Con questo terzo appuntamento si conclude un percorso che ha accompagnato la Regione Puglia nell'analisi dei benefici clinici, organizzativi ed economici delle terapie long acting, ponendo le basi per un modello integrato di assistenza e prevenzione dell'Hiv, centrato sulla persona e orientato alla sanità del futuro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Aids Hiv oggi a Bari incontro su terapie long acting e prevenzione Regione Puglia e Simit
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza