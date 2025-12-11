circle x black
Hiv: Palermo (Viiv), 'RHIVolution rappresenta nostro impegno per trasformare l'innovazione in risultati sanitari tangibili'

11 dicembre 2025 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Viiv paga più di 30 milioni di payback all'anno sui farmaci per l'Hiv, restituendo alle Regioni una parte estremamente importante del costo dei farmaci nel nostro Paese con l'augurio che questo importo sia rivolto anche al sostegno dell'ecosistema regionale che gestisce l'Hiv, un punto chiave per lo Stato e per l'evoluzione della qualità di vita dei pazienti". Lo ha detto Vincenzo Palermo, vice president, head of Italy & Netherlands hub di Viiv healthcare, all'evento Rhivolution day, a Verona, durante il quale sono stati consegnati i premi legati al bando Rhivolution in care, promosso dalla farmaceutica Viiv per sostenere le iniziative innovative suggerite da da istituzioni o associazioni pazienti nell'ambito del contrasto all'Hiv.

