Hiv: Sannino (Associazione Antinoo Arcigay Napoli), 'progetto usa arte come linguaggio universale per superare angosce e paure'

Tra gli aspetti chiave del progetto Peer support acting art il "poter dare informazioni sulle nuove terapie, come le long active" e l'uso dell'arte come strumento dal "linguaggio universale, che spesso supera anche le difficoltà di descrivere con le parole il mondo che ci circonda e i fatti. L'arte supera ogni barriera e ci permette di dialogare in alcuni contesti come le scuole o le case circondariali, dove abbiamo dei nostri sportelli e delle nostre attività progettuali". E' quanto affermato da Antonello Sannino, Associazione Antinoo Arcigay Napoli, oggi a Verona, all'evento Rhivolution day durante il quale sono stati consegnati i premi legati al bando Rhivolution in care, promosso dalla farmaceutica Viiv per sostenere le iniziative innovative suggerite da da istituzioni o associazioni pazienti nell'ambito del contrasto all'Hiv.