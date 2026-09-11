Hiv, Viiv Healthcare per l'aderenza terapeutica: sul sito web la nuova sezione dedicata

Una terapia da assumere cronicamente esprime il suo reale valore e la sua piena efficacia solo con un'adeguata aderenza. Il recente studio Positive Perspectives 3 di Viiv Healthcare su 152 persone con Hiv, evidenziando episodi di non aderenza non legati solo a dimenticanza ma anche alla fatica di assumere quotidianamente una o più compresse, mostra come l'aderenza alla terapia continui a rappresentare una sfida. Per questo, Viiv Healthcare, in linea con la Strategia Globale contro l'Aids 2026–2031 di Unaids, ha creato la nuova sezione del proprio sito web 'Aderenza in HIV', dove è possibile trovare informazioni e consigli utili. Uno strumento digitale di approfondimento che restituisce ai clinici e alle persone con Hiv una fotografia aggiornata del contesto italiano, mettendo a sistema raccomandazioni internazionali, evidenze scientifiche e percezioni reali di medici e pazienti, è stato presentato a Milano nel corso di un incontro con la stampa.