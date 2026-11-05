Hiv, Zocchetti (ViiV): "L'innovazione consente una vita senza limitazioni"

"L'innovazione può giocare un ruolo nella vita di una persona che vive con infezione da Hiv. Consente alle persone di avere una vita sociale e relazionale normale e senza limitazioni, poiché si sa che l'infezione non viene trasmessa". Lo ha affermato Cristina Zocchetti, direttore medico di ViiV Healthcare Italia e Olanda, in occasione dell'incontro 'Oltre lo stigma: salute, prevenzione e inclusione'. Un appuntamento durante il quale sono stati presentati i risultati della campagna 'Tackle Hiv 2026 italia' condotta online da Research Without Barriers (Rwb) per conto di ViiV Healthcare Italia, in collaborazione con Terrence Higgins Trust.