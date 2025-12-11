Hiv: Zocchetti (Viiv), 'l'obiettivo è trovare soluzioni e risposte per chi vive con Hiv'

"Le terapie long acting permettono di avere una qualità di vita migliore, oltre ad assumere una pillola in meno. Questo è ciò che stiamo cercando di fare in collaborazione con i clinici: trovare soluzioni e risposte ai need emergenti, sempre più importanti per le persone che vivono con Hiv". Con queste dichiarazioni, Cristina Zocchetti, hub medical director di Viiv healthcare, è intervenuta all'evento Rhivolution day, a Verona, durante il quale sono stati consegnati i premi legati al bando Rhivolution in care, promosso dalla farmaceutica Viiv per sostenere le iniziative innovative suggerite da da istituzioni o associazioni pazienti nell'ambito del contrasto all'Hiv.