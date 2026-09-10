Ica Day, Rizzo: "prevenzione per ridurre il peso delle Ica sul servizio sanitario

All'Ica Day di Palermo, Caterina Rizzo, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva dell'Università di Pisa, ha sottolineato la necessità di considerare la prevenzione come un investimento strategico per la sanità. Circa il 9% delle persone ricoverate può sviluppare un'infezione correlata all'assistenza e una parte di questi casi è prevenibile. La sfida, ha evidenziato Rizzo, è anche riuscire a misurare e valorizzare meglio l'impatto della prevenzione sulla salute dei pazienti e sulla riduzione dei costi per il servizio sanitario nazionale.