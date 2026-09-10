Ica Day, Signorelli: "più formazione multidisciplinare per contrastare le infezioni correlate all'assistenza"

All'Ica Day di Palermo, Carlo Signorelli, coordinatore dei direttori delle scuole di specializzazione in igiene e medicina preventiva, ha indicato nella formazione multidisciplinare e interprofessionale uno dei pilastri per rafforzare la prevenzione. Il contrasto alle Ica e all'antimicrobico-resistenza richiede una collaborazione sempre più stretta tra medici, infermieri, epidemiologi, microbiologi, clinici e professionisti della sanità pubblica, affiancata dall'impiego delle nuove competenze in intelligenza artificiale e tecnologie innovative.