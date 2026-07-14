Inail Sardegna, Spanu: "Un'équipe multidisciplinare per percorsi di cura e manutenzione personalizzati"

Il Direttore regionale Inail Sardegna, in occasione dell'inaugurazione a Cagliari del nuovo Punto di assistenza del Centro protesi Inail, definisce questa apertura un traguardo fondamentale sotto il profilo della prossimità e dell'eccellenza medica. Grazie a questa struttura, i pazienti sardi non dovranno più lasciare l'isola per ricevere assistenza protesica e riabilitativa di alto livello. Un'équipe multidisciplinare lavorerà a stretto contatto con gli infortunati e le loro famiglie per creare percorsi personalizzati di reinserimento sociale e lavorativo. Oltre alla fornitura di nuovi dispositivi, il centro garantirà la manutenzione in loco, riducendo drasticamente tempi e costi per gli utenti.