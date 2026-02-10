Internet, Capalbo (Naba): 'studenti entusiasti per progetto CAREmotions su salute mentale'

Nell'ambito del corso di "Advertising, gli studenti hanno la possibilità di lavorare per la prima volta ad un progetto richiesto da un cliente esterno, con la supervisione e la protezione di noi docenti. Grazie alla bellissima idea proposta da Fondazione Msd, che ci ha dato un brief molto interessante su tematiche importanti come quella della salute mentale. Gli studenti sono stati a dir poco eccitati all'idea di trasformare questo brief in veri e propri spot audiovisivi". Così Fabio Capalbo, course leader Triennio Cinema e Animazione presso Naba - Nuova Accademia delle Belle Arti di Roma, parlando del progetto CAREmotions, presentato a Roma, in occasione dell'Internet Safer Day, e nato dalla collaborazione dell'Accademia con Fondazione Msd per esplorare il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi quando si parla di salute.