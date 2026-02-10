circle x black
Internet: CAREmotions, il linguaggio visivo come ponte tra giovani e salute

10 febbraio 2026 | 17.06
In occasione dell'Internet Safer Day, è stato presentato a Roma il progetto CAREmotions, nato dalla collaborazione tra Fondazione Msd e Naba, Nuova Accademia di Belle Arti, con l'obiettivo di esplorare il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi quando si parla di salute. Tale progetto si suddivide in tre i video inediti realizzati dagli studenti del Triennio in Cinema e Animazione di Naba per dialogare di salute con i propri coetanei. Parallelamente, Fondazione Msd ha condotto un'indagine su oltre 2000 ragazzi tra i 19 e i 25 anni dell'Accademia i cui risultati confermano la necessità di esplorare nuove modalità espressive quando si parla di salute.

