Internet, Grignolio (S. Raffaele): "Video ed emozioni chiave per la health literacy del futuro"

"Gli studi dicono che oggi c'è una prevalenza delle immagini e delle emozioni sul flusso informativo. Nuovi approcci di comunicazione, come quello di questi video, si accordano con le ultime ricerche, che insistono molto sull'utilizzo di strumenti video, emozioni e comportamenti per cercare di cambiare l'approccio alla salute. Unire l'informazione a questi nuovi strumenti è la health literacy del futuro, cioè l'alfabetizzazione corretta che occorre alle nuove generazioni". Lo ha detto Andrea Grignolio, professore di Storia della medicina all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, alla presentazione, a Roma, di CAREmotions, in occasione dell'Internet Safer Day. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Fondazione Msd e Naba - Nuova Accademia di Belle Arti, esplora il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi in tema di salute.