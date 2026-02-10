circle x black
 Internet, Mochi (Asl Rm1): "Parlare ai giovani con loro linguaggio su importanza salute mentale"

10 febbraio 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per riuscire ad avvicinare con appropriatezza i giovani ai servizi giusti è fondamentale riuscire a parlare il loro linguaggio. Video come quelli realizzati dagli studenti nell'ambito del progetto con Fondazione Msd sulla salute dei giovani e la salute mentale servono proprio a questo scopo: utilizzare un linguaggio che sia comune e faccia comprendere, sia a chi parla che al destinatario, l'importanza di alcune scelte di vita". Lo ha detto Roberta Mochi, capo ufficio stampa Asl Roma 1, alla presentazione del progetto CAREmotions, nato dalla collaborazione tra Fondazione Msd e Naba, Nuova Accademia di Belle Arti. Presentato a Roma, in occasione dell'Internet Safer Day,  il progetto ha l'obiettivo di esplorare il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi quando si parla di salute.

