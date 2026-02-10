circle x black
Internet, psicoterapeuta Crespi: "CAREmotions aiuta giovani ad affrontare tema salute mentale'" 

10 febbraio 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il progetto CAREmotions gioca un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione e nella spinta a condividere il problema e il disagio. Questo, infatti, era il principale messaggio di due video, quello sulla dopamina e quello sulla salute mentale" mentre il messaggio più importante del terzo video "è la prevenzione" un aspetto a cui i giovani devono "pensare da subito. Questi sono i due messaggi che devono circolare nella generazione dei giovani". A dirlo è Sofia Crespi, psicoterapeuta di InTherapy - Gruppo Studi Cognitivi, ricercatrice e docente presso l'università Vita Salute San Raffaele di Milano, alla presentazione del progetto CAREmotions nato dalla collaborazione tra Fondazione Msd e Naba - Nuova Accademia di Belle Arti. Presentato a Roma, in occasione dell'Internet Safer Day, ha l'obiettivo di esplorare il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi quando si parla di salute.

