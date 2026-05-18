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Ipertensione, al Gemelli di Roma controlli gratuiti contro 'killer silenzioso'

Gestiamo insieme ipertensione: equipe, Carlo Verdone, Giovanni Veronesi, Andrea Ruggieri - Ufficio Stampa Gemelli
Gestiamo insieme ipertensione: equipe, Carlo Verdone, Giovanni Veronesi, Andrea Ruggieri - Ufficio Stampa Gemelli
18 maggio 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non dimenticare di misurare la pressione è un’indicazione semplice ma anche una regola d’oro ‘salva salute’. Come ricorda il tema della Giornata mondiale della pressione (#WorldHypertensionDay) che si è celebrata ieri e il cui messaggio continua, oggi, al Policlinico Gemelli di Roma dove, con Carlo Verdone e Giovanni Veronesi come testimonial, si è aperto un evento dedicato, con il convegno ‘Gestiamo insieme l’ipertensione’, imperniato sui diversi aspetti di questo importante fattore di rischio cardiovascolare. Per l’occasione i cittadini che lo desiderano potranno accedere al counselling gratuito, controlli della pressione e consigli su stile di vita, fino alle 18.30 nella sede del Policlinico romano, dove sono state allestite diverse postazioni.

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Ipertensione Giornata mondiale della pressione WorldHypertensionDay
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