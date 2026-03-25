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Ipertensione polmonare, Girelli (Pd): "Creare reti nei territori"

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Alla presentazione campagna Aria di vita, ‘intervenire per prevenire e migliorare qualità e durata di vita’

Ipertensione polmonare, Girelli (Pd):
25 marzo 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Integrare ricerca e clinica, costruire reti territoriali, coinvolgere il terzo settore e ascoltare le associazioni di pazienti: questo è il compito della Commissione. Le malattie rare misurano la nostra capacità di rispettare il dettato costituzionale del diritto alla cura per tutti e per tutte. Ed è tempo di smettere di parlare di spesa sanitaria: dobbiamo parlare di investimento. La salute è la più grande infrastruttura che qualsiasi governo deve avere davanti. Intervenire sulle malattie rare significa intercettarle, conoscerle, prevenirne l'evoluzione, migliorare la qualità e la durata della vita delle persone”. Lo ha detto l’onorevole Gian Antonio Girelli, componente della Commissione Affari Sociali della Camera, nel videomessaggio inviato alla presentazione, oggi a Roma, della campagna di sensibilizzazione sull'ipertensione arteriosa polmonare ‘Aria di vita - ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare’ promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip - Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi - Associazione ipertensione polmonare italiana.

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Aria di vita ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare malattie rare ipertensione polmonare investimento sanitario
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