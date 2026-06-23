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Letizia Mauro (Unipa), 'il corpo non la produce, vitamina D fondamentale in osteoporosi'

23 giugno 2026 | 18.17
Redazione Adnkronos
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Nel trattamento dell'osteoporosi "sia la vitamina D che il calcio sono fondamentali. La vitamina D è imprescindibile perché permette di fissare il calcio, tanto che non esiste trattamento farmacologico dell'osteoporosi che non veda l'associazione sistematica di questa vitamina, disponibile in diverse formulazioni a somministrazione giornaliera, settimanale, quindicinale o mensile a seconda del paziente". Sono le parole di Giulia Letizia Mauro, professoressa di Medicina fisica e riabilitativa, università degli Studi di Palermo e direttore del dipartimento assistenziale integrato di 'Riabilitazione, fragilità e continuità assistenziale' Aou policlinico di Palermo, intervenendo in occasione della seconda edizione della campagna promossa da Italfarmaco 'Non Romperle! Non perdere tempo, proteggi le tue ossa'. Un tour itinerante dedicato alla salute muscolo-scheletrica che porta informazione e cultura direttamente nelle piazze delle città italiane.

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