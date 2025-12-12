circle x black
Longevità, Fanelli (Haleon): "Impegnati in sviluppo soluzioni per invecchiamento in salute"

12 dicembre 2025 | 12.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il progressivo allungarsi dell'aspettativa di vita - l'Italia è tra i Paesi più longevi al mondo - deve essere sostenuto da soluzioni per l'invecchiamento attivo e la prevenzione, a beneficio non solo della società ma anche della sostenibilità del modello di welfare nazionale. Trasformare la longevità in benessere reale, fatto di autonomia e partecipazione, è oggi la vera sfida. Resta tuttavia ampia la distanza tra l'aspettativa di vita e gli anni vissuti in buona salute, oltre dieci in media. L'impegno di Haleon, riferimento nel settore consumer healthcare, in questo ambito, con il progetto Multicentrum Age Science – La scienza della nutrizione alleata della tua età, gli è valso il Ceo for Life Awards 2025 nella Categoria Ricerca e Innovazione.

