circle x black
Cerca nel sito
 

Lucca Comics & Games, Bernard Dika: "Il Quinto" per sensibilizzare sull'Hpv, un tema che riguarda tutti

sponsor

Segui Adnkronos su Google
02 novembre 2026 | 11.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Parlare del papillomavirus significa spiegare bene, soprattutto alla mia generazione, non solo alle femmine ma anche ai maschi, come sia un virus che riguarda tutti". Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, richiama l'importanza di diffondere una corretta conoscenza dell'Hpv. Il progetto "Il Quinto", presentato a Lucca Comics & Games, utilizza il fumetto come nuovo strumento di comunicazione per raggiungere i giovani e promuovere la prevenzione. Dika sottolinea anche la necessità di informarsi e cogliere le opportunità di screening disponibili.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Brucia un magazzino a Trieste, morti due migranti: Vigili del Fuoco al lavoro - Video
Criminalità giovanile, operazione di polizia in tutta Italia: 644 arresti e sequestrati armi e droga - Video
News to go
E' Mantova la città più green d'Italia, Napoli all'ultimo posto
News to go
Legge ColtivaItalia, arrivano 300 milioni per rilanciare gli allevamenti bovini
News to go
1 novembre e commemorazione defunti accendono mercato dei fiori
Midterm al bivio, il referendum su Trump che deciderà il futuro del Congresso
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Bonus Natale 2026, cos'è e a chi spetta - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza