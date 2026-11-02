Lucca Comics & Games, Giacomo Keison Bevilacqua: "Il Quinto" porta la sensibilizzazione ai giovani"

"Il fumetto è un linguaggio universale ed è un linguaggio che io personalmente utilizzo per raccontare anche dei temi molto complessi". Giacomo Keison Bevilacqua, autore di fumetti, evidenzia il potenziale divulgativo di questo mezzo, che conserva una forte presa sui giovani e raggiunge oggi un pubblico sempre più ampio. Con "Il Quinto", il linguaggio dei comics viene utilizzato per affrontare il tema del papillomavirus umano e rendere accessibili argomenti complessi, dimostrando come il fumetto possa essere uno strumento di informazione e sensibilizzazione.