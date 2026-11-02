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Lucca Comics & Games, Luca Enoch: "Il Quinto" racconta l'Hpv con un linguaggio accessibile"

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02 novembre 2026 | 11.26
Redazione Adnkronos
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"Quello che non si deve fare è essere didascalici, perché diventa immediatamente un pippone didascalico e da professore che poi non interessa il pubblico finale". Luca Enoch, sceneggiatore di fumetti, spiega la sfida affrontata con "Il Quinto", trasformando un testo già scritto in una sequenza di immagini e dialoghi. Comunicare ai giovani, sottolinea, significa tradurre spiegazioni e concetti complessi in un linguaggio che possa essere fruito con immediatezza. Il fumetto diventa così uno strumento per sensibilizzare sul papillomavirus umano senza rinunciare alla forza della narrazione e senza trasformare l'informazione in una lezione.

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