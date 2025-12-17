circle x black
Cerca nel sito
 

Luigi Nappi è il nuovo presidente ﻿nazionale della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia

L'elezione nel corso del 100esimo congresso nazionale della Società italiana di ginecologia e e ostetricia a Bari

Luigi Nappi
Luigi Nappi
17 dicembre 2025 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Luigi Nappi, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università di Foggia, è stato eletto presidente nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) per il biennio 2028–2029. L’elezione - informa una nota - è avvenuta nel corso del 100esimo congresso nazionale della Sigo a Bari, alla presenza del presidente della Federazione mondiale di Ginecologia e Ostetricia, del presidente del Collegio europeo e di oltre 1.500 ginecologi provenienti da tutta Italia. Già Presidente dell’Associazione ginecologi universitari e membro del Consiglio esecutivo del Board europeo, Nappi guiderà ora l’intera comunità dei ginecologi italiani, includendo professionisti ospedalieri, territoriali e universitari.

Nel delineare le linee del suo mandato, il neo Presidente ha sottolineato il forte valore istituzionale e sociale dell’incarico: "È per me motivo di grande orgoglio poter lavorare per il benessere della salute femminile e per i ginecologi che quotidianamente se ne prendono cura. Il mio mandato si colloca in una fase di profondi cambiamenti, che richiede interventi prioritari e condivisi da tutte le componenti professionali, in stretta collaborazione con il Ministero della salute, con le più alte Istituzioni nazionali e con quelle internazionali".

Nel corso della cerimonia inaugurale del congresso, ha inoltre richiamato il messaggio istituzionale della presidente Giorgia Meloni che, nel salutare l’apertura dei lavori del congresso Sigo, ha ribadito "la centralità della professione ginecologica nella crescita del Paese, a sostegno delle donne, delle famiglie e dell’intera società". Al prof. Nappi sono giunti gli auguri del Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, che ha espresso "vivo apprezzamento per l’importante riconoscimento, sottolineando come l’elezione rappresenti motivo di prestigio per l’Ateneo e per l’intera comunità accademica" conclude la nota.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Medicina Sigo Luigi Nappi è il nuovo presidente
Vedi anche
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza