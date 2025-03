“Sono stati fatti tantissimi progressi nel campo delle malattie ematologiche rare, sia per quanto riguarda i pazienti con patologie croniche, sia per quelli con patologie tumorali". Lo dichiara Erica Finolezzi, dirigente medico nell’Uoc di Ematologia dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, in occasione dell’evento ‘Di che sangue sei?’, parte del progetto ‘Blood Inclusivity’ di Sobi, svoltosi a Roma presso lo Spazio Mastai del Palazzo dell’Informazione.