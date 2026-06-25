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Malattie rare: fenichetonuria, un progetto per Libertà PHEnomenale

25 giugno 2026 | 10.15
Redazione Adnkronos
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Offrire testimonianze e strumenti per aiutare le persone con fenilchetonuria (Pku) a migliorare la propria qualità di vita. È l'obiettivo di "Libertà PHEnomenale" l'iniziativa che raccoglie storie, informazioni e strumenti per vivere con la malattia metabolica rara, che richiede una dietoterapia restrittiva, senza rinunciare a bisogni e sogni. Il progetto, promosso da BioMarin con il patrocinio di 8 Associazioni di Pazienti, è stato presentato a Milano alla vigilia della Giornata Mondiale della Pku che si celebra il 28 giugno.

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