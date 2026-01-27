Malattie rare: Ghio (Iphnet), 'sotatercept colpisce la causa dell'ipertensione polmonare'

"Sotatercept è un farmaco innovativo perché è il primo che va a colpire la causa di malattia, ossia la proliferazione cellulare. I farmaci in commercio, assolutamente efficaci, sono prevalentemente vasodilatatori e, solo in parte minore, sono in grado di contrastare la proliferazione cellulare. L'innovatività di sotatercept sta dunque nel suo meccanismo d'azione". È quanto ha detto Stefano Ghio, presidente Iphnet -Rete italiana ipertensione polmonare e responsabile Ss Cardiomiopatie - trapiantologia e ipertensione polmonare presso l'Irccs policlinico San Matteo di Pavia, all'incontro con la stampa, organizzato a Milano da Msd Italia, dedicato alla presentazione di una nuova e innovativa opzione terapeutica per l'ipertensione arteriosa polmonare (Iap), approvata alla rimborsabilità dall'Aifa - Agenzia italiana del farmaco, per il trattamento dei pazienti adulti.