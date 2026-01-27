circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare: Ghio (Iphnet), 'sotatercept colpisce la causa dell'ipertensione polmonare'

27 gennaio 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sotatercept è un farmaco innovativo perché è il primo che va a colpire la causa di malattia, ossia la proliferazione cellulare. I farmaci in commercio, assolutamente efficaci, sono prevalentemente vasodilatatori e, solo in parte minore, sono in grado di contrastare la proliferazione cellulare. L'innovatività di sotatercept sta dunque nel suo meccanismo d'azione". È quanto ha detto Stefano Ghio, presidente Iphnet -Rete italiana ipertensione polmonare e responsabile Ss Cardiomiopatie - trapiantologia e ipertensione polmonare presso l'Irccs policlinico San Matteo di Pavia, all'incontro con la stampa, organizzato a Milano da Msd Italia, dedicato alla presentazione di una nuova e innovativa opzione terapeutica per l'ipertensione arteriosa polmonare (Iap), approvata alla rimborsabilità dall'Aifa - Agenzia italiana del farmaco, per il trattamento dei pazienti adulti. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza