Malattie rare: Giornata Sla, Rizzitano (Aisla) 'terzo settore riferimento per territorio e Stato'

"L'Italia si è colorata di verde, ma si è colorata di verde la Capitale nell'alta simbologia dei palazzi istituzionali, a partire dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti del terzo settore, Aisla in particolare per la Sla, rappresentano un punto di riferimento anche per le istituzioni dello Stato che hanno bisogno di comprendere, con senso di responsabilità, attenzione e concretezza, quali siano realmente le risposte che necessita questa tipologia di comunità e, in questo caso, le persone con" sclerosi alterale amiotrofica "e le loro famiglie". Così, Paola Rizzitano, consigliere nazionale Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica e presidente della sezione Lazio, commenta l'iniziativa 'Coloriamo l'Italia di verde', l'illuminazione simbolica di alcuni monumenti della Penisola, iniziativa lanciata da Aisla in occasione della XVIII Giornata nazionale Sla.