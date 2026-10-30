Malattie rare, Gresele (Unipg): 'sperimentazioni in corso per trattamento patologie piastriniche'

"Ci sono delle novità e dei nuovi approcci terapeutici per la gestione delle emorragie" legate alle patologie piastriniche. Esiste un nuovo anticorpo monoclonale bispecifico in corso di sperimentazione clinica avanzata, alla quale partecipano molti centri italiani, che è molto promettente. Speriamo che la sperimentazione possa offrire presto questa nuova opzione terapeutica ai pazienti". Così Paolo Gresele, professore di Medicina interna all'università degli Studi di Perugia, intervenendo a Roma in occasione del XXIX Congresso nazionale della Siset - Società italiana per lo studio dell'emostasi e della trombosi.