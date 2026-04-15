Malattie rare: Italfarmaco annuncia rimborsabilità di givinostat per la Distrofia muscolare di Duchenne

Non esiste ancora una cura definitiva per la distrofia muscolare di Duchenne (Dmd), ma la ricerca scientifica corre veloce e per i pazienti si accende una nuova speranza: l'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità di givinostat, per il trattamento nei pazienti in grado di camminare a partire dai 6 anni di età in trattamento concomitante con corticosteroidi e indipendentemente dal tipo di mutazione genetica alla base di questa malattia rara e degenerativa, che colpisce a livello globale circa 1 su 5.050 nati maschi. L'annuncio di Italfarmaco a Milano.