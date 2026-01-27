Malattie rare: Luppi (Msd), 'disponibile primo farmaco che agisce su causa ipertensione polmonare'

"E' un'innovazione vera e certificata", ossia riconosciuta come tale "dalla Fda - Food and Drug Administration statunitense, dall'Ema - European medicines agency e dalla nostra Aifa - Agenzia italiana del farmaco". Sotatercept è infatti "il primo di una nuova classe di farmaci in grado di agire, per la prima volta, sulla causa dell'ipertensione arteriosa polmonare (Iap), con la possibilità di farla regredire e di migliorare lo stato di salute del paziente". Sono le parole di Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, all'incontro con la stampa organizzato a Milano dalla farmaceutica per illustrare la nuova opzione terapeutica per l'Iap per cui Aifa ha approvato la rimborsabilità nei pazienti adulti.