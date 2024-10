Malattie rare, Nicastro (Roche): “Abbracciamo Sma Talent School per creare una società più inclusiva”

“Sma Talent school per Roche rappresenta la possibilità di dare voce alle persone che vogliono esprimere il proprio talento. Il progetto nasce da una collaborazione con Famiglie Sma e Centri Clinici NeMo, non potevamo non abbracciarla per creare insieme una società più inclusiva” così Benedetta Nicastro, Communications Head di Roche, spiega l'impegno nel progetto Sma Talent School. L'obiettivo del progetto è valorizzare e far scoprire il proprio talento vocale a chi vive con la Sma (atrofia muscolare spinale).