circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare: Obici (policlinico San Matteo), 'test genetici predittivi centrali in amiloidosi ereditaria da transtiretina'

sponsor

19 marzo 2026 | 11.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando si parla di amiloidosi ereditaria da transtiretina "la diagnosi precoce è fondamentale. Nelle famiglie per le quali già si conosce il rischio di malattia è molto più semplice grazie al test genetico cosiddetto 'predittivo presintomatico', un esame genetico che individua se chi vi si sottopone ha ereditato o no la mutazione che può causare la malattia". Questo test "sta più di tutto cambiando la prognosi delle persone". Sono le parole di Laura Obici, responsabile del Centro malattie rare Irccs Fondazione policlinico San Matteo di Pavia, all'incontro con la stampa organizzato a Milano per presentare il progetto di medicina narrativa 'Amyci - Storie di vita nell'amiloidosi ereditaria da transtiretina', condotto da Istud - Business school for management evolution in collaborazione con AstraZeneca Italia. Il progetto ha dato vita a un libro che raccoglie 27 testimonianze di pazienti, caregiver e clinici.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza