Malattie rare, Petruzzelli (Lampada di Aladino): “Bene progresso in terapie ma manca presa in carico persone”

“L'innovazione sta veramente cambiando la storia di alcune patologie ematologiche. E questo è il lato buono. Vale sempre la pena celebrare il sistema di cura italiano in ambito ematologico, ce lo invidiano un po’ in tutto il mondo, ne andiamo fieri. Manca però la presa in carico delle persone, ci manca l’essere loro vicini”. A dirlo è Davide Petruzzelli, presidente de ‘La Lampada di Aladino Ets’, in occasione del terzo appuntamento della serie ‘Let’s Talk’ di Sobi, durante il quale si è parlato di inclusione e della possibilità per le persone con malattie ematologiche rare di avere un’elevata qualità di vita.