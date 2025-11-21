Malattie Rare, Sla: Massimelli (Aisla), 'proteggiamo il valore della vita'

"La promessa è quella di continuare con forza, responsabilità e amore a tutelare le persone con disabilità. Dare sostegno e assistenza dov'è necessario, fornire percorsi sempre più semplici per le famiglie e soprattutto un dialogo più ampio dentro alle istituzioni, affinché nessuno possa rimanere solo. Non c'è ancora una cura che possa guarire questa malattia, il nostro compito è custodire il valore della vita". Così Fulvia Massimelli, presidente Aisla, partecipando in piazza Mastai a Roma all'evento di Aisla 'La Promessa 2025'. L'appuntamento unisce musica, emozioni e solidarietà per supportare la ricerca e per le persone con Sla.