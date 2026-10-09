Malattie renali rare, a CityLife a Milano l'installazione di Sobi Italia per sensibilizzare i cittadini

Dall'8 all'11 ottobre il cuore di CityLife a Milano ospita un'installazione dedicata alla sensibilizzazione sulla Glomerulopatia da C3 (C3G) e la IC-MPGN primaria, due malattie renali rare. Attraverso tre testimonianze ispirate a storie reali di pazienti e caregiver, l'iniziativa invita i cittadini ad avvicinarsi per comprendere l'impatto di patologie spesso invisibili e poco conosciute. Accanto al monolite è presente un punto informativo con materiali dedicati. L'attivazione rientra nella campagna Rare Means Care promossa da Sobi Italia.