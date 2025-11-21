circle x black
Massimelli (Aisla): "La promessa è l’impegno perché nessuno resti solo"

La presidente nazionale dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, intervenendo all’evento ‘La promessa 2025', presso la sede dell'Adnkronos a Roma

Massimelli (Aisla):
21 novembre 2025 | 08.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La promessa di questa sera è un impegno. Aisla è concreta, è presente nelle famiglie, negli ospedali, nei centri Nemo, nella ricerca. Stasera la promessa è quella di continuare sempre con più forza e con più responsabilità e anche con amore per tutelare le persone con disabilità, dare sostegno e assistenza dove necessario, fornire dei percorsi sempre più semplici per le famiglie e soprattutto un dialogo più ampio dentro alle istituzioni affinché nessuno possa rimanere da solo". Così Fulvia Massimelli, presidente nazionale dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, intervenendo all’evento ‘La promessa 2025', la maratona live in cui musica, spettacolo e storie di vita si intrecciano per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (Sla), presso la sede dell' agenzia Adnkronos in Piazza Mastai a Roma.

"La comunità di Aisla è una comunità speciale, è fatta di persone molto fragili ma molto coraggiose. Queste persone sono coscienti che al momento non c’è ancora una cura che possa guarire questa malattia, però devono vivere e cercano di vivere nel miglior modo possibile. Hanno compreso pienamente il valore della vita. È nostro compito custodire questo valore e proteggerlo".

Sclerosi laterale amiotrofica Malattie rare
