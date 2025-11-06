circle x black
Medicina: Carrieri (Siu), 'urologo rilevante in malattie oncologiche e dell'invecchiamento'

06 novembre 2025 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

La figura dell'urologo "è sempre più rilevante. Le patologie di interesse urologico sono in continuo aumento: 3 dei 10 tumori più frequenti dell'uomo - prostata, rene e vescica - sono di interesse urologico". Inoltre, "l'invecchiamento della popolazione richiede sempre più la presenza dell'urologo nella comunità. L'ipertrofia prostatica benigna  è infatti fortemente legato all'invecchiamento della popolazione: 7 uomini su 10, dopo i settant'anni hanno un problema di ipertrofia prostatica". Lo ha detto Giuseppe Carrieri, presidente della Società italiana di urologia, illustra uno dei temi del Congresso nazionale Siu, in corso a Sorrento, fino al 9 novembre. 

