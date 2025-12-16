circle x black
Medicina: Trojano (Sigo), 'Linee guida e dialogo con istituzioni e società civile"

16 dicembre 2025 | 08.50
"Come società scientifiche siamo impegnati a creare ponti non solo con la parte della ricerca e con il mondo della scienza, ma anche con le istituzioni e con la società civile". Lo ha detto Vito Trojano, presidente nazionale Sigo, Società italiana di ginecologia e ostetricia in occasione del 100esimo congresso Sigo, sottolineando che la società scientifica ha prodotto "una serie di linee guida e di raccomandazioni" che rappresentano "riferimenti autorevoli non solo clinici ma anche istituzionali, sociali e organizzativi, con particolare attenzione ai giovani".

