L'analisi dell'organizzazione no profit Cancer Research Uk (Cruk) che prevede un aumento dei casi già da quest'anno

Il melanoma colpisce in modo diverso gli uomini e le donne, sul busto e sugli arti inferiori rispettivamente. Lo ha stabilito un'analisi dell'organizzazione no profit Cancer Research Uk (Cruk) che prevede, purtroppo, un aumento dei casi già da quest'anno. I dati del Cruk, riporta 'The Telegraph', evidenziano che "4 tumori della pelle su 10 (3.700 casi l'anno nel Regno Unito) si trovano sul busto degli uomini (schiena, torace e stomaco). Mentre oltre un terzo (35%) dei melanomi nelle donne si trova negli arti inferiori, dai fianchi ai piedi, e rappresentano 3.200 casi ogni anno".

Secondo i ricercatori, queste variazioni nella localizzazione dei melanomi nei due sessi "sono dovute a differenze comportamentali: gli uomini sono più propensi a esporsi al sole senza maglietta, mentre le donne tendono a indossare pantaloncini o gonne con l'arrivo del caldo". Secondo lo studio, l'87% dei casi di melanoma nel Regno Unito, 17.100 ogni anno, è causato "dalla sovraesposizione ai raggi Uv".

Lo scorso anno - ricordano i ricercatori - c'è stato nel Regno Unito un record per il tasso di melanoma, con un aumento del 25% delle nuove diagnosi. Secondo Cancer Research Uk, si è registrato un aumento del 57% dei tumore della pelle tra gli ultraottantenni e del 7% tra i 25 e i 49 anni. Ma "si prevede un ulteriore aumento dei casi di melanoma quest'anno, fino a 21.300".

"I miglioramenti nei tassi di sopravvivenza del melanoma evidenziano i notevoli progressi compiuti dalla nostra ricerca. Tuttavia - precisa Michelle Mitchell, a capo del Cruk - il crescente numero di persone a cui viene diagnosticata la malattia è ancora preoccupante, soprattutto se si considera che i tassi di incidenza negli uomini stanno aumentando più rapidamente".

Le raccomandazioni

Cancer Reserch Uk, in vista dell'arrivo dell'estate, ritorna su alcune raccomandazioni. "Scottarsi anche solo una volta ogni 2 anni può triplicare il rischio di melanoma rispetto a non scottarsi mai - avverte l'associazione - Non bisogna fare attenzione solo alle giornate calde e soleggiate, perché i raggi Uv nel Regno Unito possono essere abbastanza forti da causare danni alla pelle tra anche tra metà marzo e metà ottobre quando il tempo è nuvoloso o fresco". Da qui i consigli: "Cercate di stare all'ombra dalle 11 alle 15, quando il sole è più forte; indossate abiti che aiutino a coprire la pelle, con un cappello e occhiali da sole, e usate una crema solare con almeno un livello di protezione Spf30".