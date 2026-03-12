Mici,  Savarino (Ig-Ibd):  'percorsi diagnostico-terapeutici chiari per pazienti'

"Il miglioramento della gestione dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche dell'intestino (Mici) richiede percorsi diagnostico-terapeutici chiari, definiti da Regioni e medici, e facilmente utilizzabili dai pazienti per arrivare rapidamente a diagnosi e terapia". Lo ha detto Edoardo Vincenzo Savarino, segretario generale Ig-Ibd e professore di Gastroenterologia all'Università di Padova, in occasione della presentazione della campagna "Colite ulcerosa, Io esco" presso la Camera dei Deputati a Roma.