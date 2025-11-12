Nuove Linee guida Iss grande traguardo per gestione terapeutica ipoparatiroidismo

Sono state presentate nel corso del Congresso nazionale Ame - Associazione medici endocrinologi, le nuove Linee guida dell'Istituto superiore di sanità per la gestione terapeutica dell'ipoparatiroidismo (ipoPth) post-chirurgico dell'adulto. Si tratta di uno sviluppo fondamentale per definire indirizzi clinici condivisi a livello nazionale, con l'obiettivo di migliorare la gestione di una condizione ancora poco riconosciuta e soggetta a ritardi diagnostici. Questo è uno dei temi al centro dell'evento sostenuto da Ascendis Pharma Italia dedicato alle malattie endocrine rare, svoltosi presso la residenza dell'Ambasciatore di Danimarca in Italia, che ha permesso un confronto diretto tra istituzioni, comunità scientifica e rappresentanze dei pazienti, contribuendo a uno scambio di esperienze e competenze necessario per il miglioramento continuo degli standard di cura.