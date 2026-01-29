circle x black
Cerca nel sito
 

Oncologa Guarneri, 'oggi tumore seno può essere tenuto sotto controllo a lungo'

29 gennaio 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi possiamo offrire alle nostre pazienti come possibilità concreta il fatto di cronicizzare la malattia, il che significa poterla tenere sotto controllo, anche per tempi molto prolungati. Alla base di questi successi terapeutici, quindi dello sviluppo di farmaci sempre più efficaci, c'è stato, in primo luogo, l'aver riconosciuto l'eterogeneità del tumore alla mammella, in quanto non sono tutti uguali e presentano delle caratteristiche biologiche distinte, che possono proprio essere sfruttati per migliorare l'approccio terapeutico". Lo ha detto Valentina Guarneri, direttrice Uo Oncologia 2 dell'Istituto Oncologico Veneto - Irccs e docente di Oncologia medica all'università di Padova, intervenendo all'iniziativa "Due di Noi sul divano rosa", promossa da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia, che rientra nel programma ufficiale dell'Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026, per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza