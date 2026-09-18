circle x black
Cerca nel sito
 

Ortodonzia, a Napoli tecnologia e formazione per accompagnare gli adolescenti nel percorso di cura

sponsor

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
18 settembre 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Align Technology, azienda produttrice di dispositivi medici a livello mondiale, ha organizzato a Napoli l'evento formativo "Il trattamento che vorresti per tuo figlio. E che offri ai tuoi pazienti", ospitato presso la Clinica Odontoiatrica dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli". Al centro dell'incontro l'ortodonzia in età evolutiva, con un confronto tra formazione universitaria, innovazione tecnologica e pratica clinica. Dalla necessità di un dialogo tra università e aziende alla possibilità di intervenire durante la crescita non solo sull'allineamento dei denti, ma anche sull'equilibrio del volto e sulla funzione, fino al coinvolgimento diretto dell'adolescente attraverso gli strumenti digitali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Prof accoltellata a Roma, Schlein: "Scossi, accanto a insegnanti e scuola per lavoro di prevenzione" - Video
Gardone Val Trompia, lo spettacolo delle Frecce Tricolori - Video
Chi l'ha visto, Raffaella Griggi: "Il programma non cambia. Il mio stile? Sono alla mano e imperfetta" - Video
Giorgetti a Dublino: "Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%". E cita Boskov - Video
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video
Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video
Centrosinistra, Boccia (Pd): "Primarie? Saranno una festa, ma prima il programma" - Video
Piero De Luca (Pd): "Pronti ad alternativa di governo a questa destra" - Video
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza