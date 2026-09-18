Ortodonzia, a Napoli tecnologia e formazione per accompagnare gli adolescenti nel percorso di cura

Align Technology, azienda produttrice di dispositivi medici a livello mondiale, ha organizzato a Napoli l'evento formativo "Il trattamento che vorresti per tuo figlio. E che offri ai tuoi pazienti", ospitato presso la Clinica Odontoiatrica dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli". Al centro dell'incontro l'ortodonzia in età evolutiva, con un confronto tra formazione universitaria, innovazione tecnologica e pratica clinica. Dalla necessità di un dialogo tra università e aziende alla possibilità di intervenire durante la crescita non solo sull'allineamento dei denti, ma anche sull'equilibrio del volto e sulla funzione, fino al coinvolgimento diretto dell'adolescente attraverso gli strumenti digitali.