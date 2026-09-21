Passaro (Ieo): "Con osimertinib risultati importanti a 8 anni in persone con tumore del polmone Egfr-mutato"

"Grazie a medicina di precisione siamo oggi in grado di creare una profilazione genica e molecola del tumore del polmone non a piccole cellule e questo ha permesso in stadio precoce, di cambiare il trattamento adiuvante dei pazienti. Studio Adaura ha dimostraztone che aggiunta di questo farmaco è in grado di ritardare la progressione di malattia, e la sopravvivenza globale. L'aggirnamento a 8 anni presentato a Seoul al Congresso mondiale del tumore del polmone dice quindi che il vantaggio nel tempo continua ad aumentare indipendentemente dalla sospensione del trattamento"