Pazienti ai tavoli tecnici, vodcast racconta come cambia il sistema salute

23 gennaio 2026 | 09.55
Redazione Adnkronos
Le decisioni che interessano la salute si prendono a tavoli dove siedono, tradizionalmente, clinici, istituzioni e industria. Oggi però il sistema salute sta cambiando: sempre più spesso, a quei tavoli, siedono anche i pazienti, attraverso le loro associazioni. È questo il cuore del secondo episodio del vodcast "Ssn  – Salute, sostenibilità e nuove frontiere", realizzato da Adnkronos in collaborazione con AbbVie e disponibile sulle principali piattaforme digitali. Un confronto aperto sull'evoluzione della governance sanitaria  e sul ruolo crescente dei Patient Advocacy Group nelle politiche di salute pubblica è proposto proprio nel  titolo: 'Il ruolo delle terze parti nel processo decisionale e nelle scelte di politica sanitaria' .

