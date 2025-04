Pet food: Vecchiato (Unibo), ‘alimentazione fondamentale per salute animali’

“L'alimentazione nei nostri amici a quattro zampe gioca un ruolo fondamentale, per la vita e la salute del pet. Questo è un concetto di cui i proprietari hanno ottima consapevolezza e sono sempre più attenti alla gestione alimentare dei propri animali”. Infatti, “si informano e ricercano nel medico veterinario le informazioni prioritarie per quella che è la salute dei loro animali per tutte le fasi della loro vita.” “L’aspettativa di vita dei pet è cresciuta, ed è importante che l’alimentazione li supporti anche in condizioni patologiche ”. A dirlo Carla Giuditta Vecchiato, medico veterinario esperto in nutrizione, in occasione dell’evento di presentazione di una ricerca, condotta da Royal Canin® in collaborazione con SWG per analizzare le conoscenze, le abitudini e i falsi miti legati al benessere di cani e gatti: dalla salute, alle patologie passando per l’alimentazione specifica e le cure veterinarie.