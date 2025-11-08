circle x black
Presentato il docufilm "Il mio nuovo mondo", una testimonianza sul vissuto delle persone che convivono con patologie complesse

08 novembre 2025 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Un racconto corale per promuovere una maggiore consapevolezza sul vissuto delle persone che convivono con patologie complesse e spesso poco conosciute, valorizzando allo stesso tempo il ruolo dell'informazione e della conoscenza nel contrasto allo stigma sociale. E' questo l'obiettivo del Docufilm intitolato "Il mio nuovo mondo" realizzato con il contributo di Chiesi Italia e presentato alla Camera dei deputati alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni pazienti e dei clinici.

