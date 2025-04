Progetto Lion, con immunooncologia notevoli i vantaggi in termini di salute ed economici

Riccoboni (Imt), da dati 2013-2019 circa 4.000 morti evitate per tumori polmonari, renali e melanoma. In proiezione 2020-2028 cifra sale a circa 30.000 ed è anche sottostimata. Amunni (Ispro Toscana), “oggi noi assistiamo a pazienti trattati con questi farmaci innovativi, con tumori metastatici in fase avanzata, vivi a distanza di alcuni anni dalla diagnosi di malattia”. In valutazione costi/benefici immunooncologia “bisogno passare in maniera convinta da concetto di spesa a concetto di investimento”.