circle x black
Cerca nel sito
 

RHIVolution, infettivologo Giacomelli: "Team dedicato a pazienti oncologici con Hiv"

Sul progetto vincitore: "Obiettivo fare ricerca e offrire servizi sempre migliori"

RHIVolution, infettivologo Giacomelli:
11 dicembre 2025 | 08.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il progetto vincitore dell’ospedale Sacco ha l'obiettivo di creare un team multidisciplinare" in "un ambulatorio dedicato alle persone con Hiv che hanno una diagnosi di malattia oncologica". Così Andrea Giacomelli, dirigente medico, Ssd Ricerca clinica infettivologica, Asst Fatebenefratelli Sacco e ricercatore in Malattie infettive all’università degli studi di Milano, intervenendo a Verona, all’evento nel corso del quale sono stati consegnati i premi del bando ‘RHIVolution in care’, promosso da Viiv Healthcare per sostenere le iniziative e le soluzioni innovative promosse da istituzioni o associazioni pazienti nell’ambito della gestione dell’Hiv.

L’attuazione di quanto previsto dal progetto vincitore, spiega Giacomelli, "consentirà di migliorare il percorso di cura di queste persone, offrendo una rivalutazione delle terapie, un supporto all'aderenza e la raccolta degli outcome riportati dai pazienti attraverso questionari che valutino la qualità di vita globale della persona con Hiv con malattia oncologica", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
RHIVolution in care Viiv Andrea Giacomelli Asst Fatebenefratelli Sacco cancro Hiv
Vedi anche
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza